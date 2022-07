Bob Jungels rondt lange solo af in negende rit Tour de France, favorieten houden zich koest

Tadej Pogacar gaat de rustdag in met de gele trui. De Sloveense tweevoudig Tourwinnaar perste er aan de finish nog wel een ferm sprintje uit, maar de Deen Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), zijn naaste belager in het algemeen klassement op 39 seconden, volgde in zijn wiel.

De negende etappe was bergachtig, grotendeels door Zwitserland. De top van de laatste col lag op tien kilometer voor de finish in Châtel Les Portes Du Soleil, waar het ook nog omhoog ging. Jungels was vooraan overgebleven uit een omvangrijke kopgroep van 21 renners (waar ook Wout van Aert bij zat) en reed alleen naar de finish. Kort achter hem finishte de Spanjaard Jonathan Castroviejo als tweede, voor zijn landgenoot Carlos Verona. Thibaut Pinot kwam op de Pas de Morgins, de laatste gecategoriseerde beklimming, nog dicht bij Jungels, maar de Fransman moest uiteindelijk passen en eindigde als vierde. Jungels (29) won eerder onder meer een rit in de Giro d’Italia en klassiekers Luik-Bastenaken-Luik en Kuurne-Brussel-Kuurne.

,,Het is lastig te beschrijven. Ik ben overweldigd door emoties”, zei Jungels in het flashinterview na zijn zege. ,,Dit is geweldig, dit is waarvoor ik naar de Tour kwam. Voor de ploeg is dit ook erg belangrijk. De afgelopen jaren waren heel zwaar.” Daarmee refereerde de Luxemburger aan fysieke problemen waardoor hij minder presteerde.



,,Dit is mijn stijl van koersen. Ik ben erg blij dat mijn vorm iedere dag beter wordt. Ik gaf het een poging op zestig kilometer voor de finish", keek Jungels terug. ,,Ik wist dat ik mijn ritme moest houden. De laatste kilometers leken eindeloos, maar ik ben blij dat ik het karwei heb kunnen afmaken. Ik ben dankbaar aan alle mensen die in mij zijn blijven geloven de afgelopen jaren.”



Maandag volgt de tweede rustdag van deze Tour, waarna een rit met een redelijk zware slotklim de voorbode is voor twee slopende dagen in de Alpen.