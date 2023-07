Boete en declassering voor Mathieu van der Poel na duw tijdens lead-out: ‘Zelf vind ik dat ik niet veel fout doe’

Met videoEen heel klein smetje op de nieuwe sprintzege van Alpecin-Deceuninck in de Tour de France. Lead-out Mathieu van der Poel kreeg door de wedstrijdjury een boete opgelegd en werd teruggezet naar de laatste plaats van de sprintersgroep. De reden? Een duw aan Biniam Girmay in volle sprint.

Voor de tweede dag op rij loodste Van der Poel Jasper Philipsen op fenomenale wijze naar ritwinst. Het was de tweede sprintzege op een rij voor Alpecin-Deceuninck, al zag de jury ook onregelmatigheden tijdens de lead-out van Van der Poel. De Nederlander gaf, toen hij met Philipsen in zijn zog oprukte naar voren, een duw aan Biniam Girmay.

Resultaat: de Nederlander wordt door de jury teruggezet van de 16de naar de 22ste plaats - de laatste plek in het sprintersgroepje - en krijgt een boete van 500 Zwitserse frank (zo’n 511 euro) opgelegd. Van der Poel verliest zo ook 13 punten in het puntenklassementen. ,,Ik had het wel verwacht”, vertelde hij ‘s avonds bij Sporza.

,,Ik vond het wel meevallen. Girmay ook, dat zei hij me achteraf. Ik ben de laatste die iemand in gevaar wil brengen. Ik vind ook dat ik niet veel fout doe met die duw, maar anderen mogen daar gerust een andere mening over hebben.”

Bij Vive le Vélo reageerde Van der Poel ook nog op zijn straf. ,,Als je de laatste 3 kilometer onder de loep neemt, moet je twintig renners declasseren. Ik zag een gaatje en moest er wel door voor Jasper. Anders hadden we niks. Zelf vind ik niet dat ik veel fout doe. Ik ben de laatste die iemand in gevaar wil brengen.”

Van der Poel niet de enige met een straf

Van der Poel was overigens niet de enige die bestraft werd door de wedstrijdjury. Phil Bauhaus, de Duitse sprinter van Bahrain-Victorious, kreeg eveneens een boete en puntenaftrek en ook nog eens 30 seconden straftijd in het algemene klassement. Hij hinderde een andere renner tijdens zijn sprint. Zijn derde plaats in de uitslag van de rit behoudt Bauhaus wél.

