Bol zit niet bij pakken neer: ‘Perfecte sprint, maar Wout is in supervorm’

Na de derde plaats van zaterdag in de openingsetappe moest hij nu genoegen nemen met plaats twee. ,,Ik ben trots op de ploeg. Ik heb goed gesprint, maar helaas kwam er nog iemand voorbij”, vertelde Bol toen de rust bij hem was wedergekeerd. De ‘sprinttrein’ van Sunweb leverde goed werk in de bochtige straten van Privas. ,,Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen. Het was een geweldige lead-out van de mannen. Vanaf 4 kilometer voor de streep pakten wij de kop. Het tempo lag zo hoog dat andere treintjes nooit meer in de buurt zijn gekomen”, vertelde Bol die het werk van zijn ploeggenoten ‘technisch ook nagenoeg perfect’ noemde. ,,Ik zat makkelijk tot vlak voor de finish en sprintte ook best goed. Ik moet het nog eens terugzien, er zijn altijd verbeterpunten. Zo komen we ook verder als ploeg, door steeds weer te analyseren.”

,,Ik was er dicht bij”, gaf hij toe. ,,Het verschil was niet zo groot, een half wiel, maar hij was beter. Ik ben geklopt door een wereldtopper”, oordeelde Bol. ,,Je hoeft maar een blik op zijn resultaten te werpen, met name de laatste weken. En kijk eens hoe hij dinsdag nog op kop sleurde bergop. Hij is in supervorm en het bijzondere is dat hij het op alle terreinen kan. Ik verweet mezelf zaterdag meer dan nu. Ik heb nu echt kunnen sprinten, heb een eerlijke kans gehad. Als iemand dan beter is, dan is dat zo. Ik blijf me op mijn eigen ding focussen en geloof zeker dat ik hem kan kloppen. Maar vandaag mocht het niet zo zijn.”