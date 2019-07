Bram Tankink tipt deelnemers Lezerstour ‘dark horse’ maar kiest zelf een ander

ENSCHEDE - Bram Tankink geniet van de prestaties van zijn oude ploeg in de Tour de France. Hij werd zelfs nog bedankt voor zijn aandeel in het succes van Jumbo-Visma. En de oud-Haaksbergenaar moet iets opbiechten. „Ik heb deelnemers aan de Tourpoule een renner getipt die ikzelf niet heb gekozen.”

Samen met andere oud-coureurs als Erik Dekker, Stef Clement en Rob Harmeling en ook wielerjournalist Thijs Zonneveld voorzag Tankink deelnemers aan Tourpoules van tips. „Mijn ‘dark horse’? Enric Mas, van Deceuninck - Quick-Step”, gaf de vorig jaar gestopte renner prijs.

Of het aan Tankink lag of niet; voorafgaand aan de Tour de France namen 4264 van de 10.807 deelnemers aan de Lezerstour de Spanjaard op in hun ploeg. Maar Tankink zelf deed dat niet...

Dilemma

„Ik moest op het eind kiezen tussen Emanuel Buchmann en Enric Mas. Ik heb hun uitslagen van dit jaar vergeleken en ben toen voor Buchmann gegaan.”

Wat niet wil zeggen dat hij geen vertrouwen heeft in Mas. „Die werd vorig jaar tweede in de Ronde van Spanje, vergis je niet! En hij staat ook nu al kort in het klassement. En Buchmann is hard gevallen in de eerste etappe, dus misschien moet ik op een gegeven moment toch nog gaan wisselen.”

‘Verwacht dat ‘we’ geel hielden’

Trots volgt Tankink de verrichtingen van zijn oude ploeg Jumbo-Visma, die met Mike Teunissen (etappe 1) en de hele ploeg (etappe 2, ploegentijdrit) de eerste etappes won én de gele trui in bezit had. Tot deze maandag, toen Fransman Julian Alaphilippe de gele droom van Nederland (voorlopig) uiteen deed spatten.

„Ik had eerlijk gezegd verwacht dat Teunissen vandaag zou overleven. Maar het was wel een hele lastige finale, hoor. Door velen onderschat, met die ‘puist’ met een stijgingspercentage van 12 procent op het eind. Zie je ook wel aan de uitslag: ongeveer vijftig renners zaten nog in het eerste peloton. Dat zijn de klassementsmannen en de sterke klimmers. Waar Bram Tankink op een dag als vandaag was geëindigd? Ligt eraan welke Tankink, haha! In zijn beste jaren zat hij misschien nog net bij die eerste groep.”

Met weegschaal naar ontbijt

Quote Of ze die ploegen­tijd­rit met mij ook hadden gewonnen? Echt niet! Nou ja, misschien als ik in plaats van Dylan Groenewe­gen had gereden... Bram Tankink, oud-renner Een dag eerder had de vader van drie meisjes en één zoon genoten van de zege van Jumbo-Visma in de ploegentijdrit. „Of ze die met mij ook hadden gewonnen? Echt niet! Nou ja, misschien als ik in plaats van Dylan Groenewegen had gereden...”



Volgens hem heeft de ploeg in de voorbereiding aan álles gedacht. „Er is zelfs een ‘foodapp’ die tot op de gram nauwkeurig berekent wat je van een bepaald product mag eten. En twee jaar geleden verklaarden ze je nog voor gek als je met een weegschaal de ontbijtzaal binnenkwam. Tegenwoordig neemt iedereen er één mee.”

Appje

Volgens ploegleider Merijn Zeeman doet Tankink zichzelf tekort als het gaat om zijn aandeel in ploegentijdritten. Tankink: „Ik feliciteerde hem met het succes. Kreeg ik een appje terug: ‘Hier zit ook veel werk van jou in, Bram.’ Toch mooi.”

Geloof in Kruijswijk

Dankzij de winst in de ploegentijdrit pakte Jumbo-Visma’s klassementsrenner Steven Kruijswijk kostbare seconden ten opzichte van zijn concurrenten. Tankink heeft veel vertrouwen in zijn oud-ploeggenoot, als het gaat om een gooi naar de eindzege in deze Ronde van Frankijk.

„Hij is zeker een grote kandidaat. Maar Egan Bernal (van INEOS, red.) is ook heel sterk. En iets explosiever dan Steven. Verder rijdt Thibaut Pinot supergoed.”

En zijn eigen Tour, de strijd in de Prominententour van Tubantia? Voorlopig draait Tankink goed, met een tweede plek achter turnster Lieke Wevers. „En die haal ik nog wel in, ze heeft vast te veel sprinters”, klinkt het vol bravoure.

Stand Prominententour na etappe 3

1. Lieke Wevers (696 punten)

2. Bram Tankink (627 punten)

3. Mike te Wierik (622 punten)

4. Tess von Piekartz (536 punten)

5. Chantal Westerhoff (476 punten)

6. Rob Harmeling (438 punten)

7. Kirsten Wild (399 punten)

8. Maurits Lammertink (373 punten)