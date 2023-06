Breukink, Elijzen en Traksel geven hun geheimen prijs: in Tourpoule maakt die ene parel je het slimste jongetje van de klas

Vingegaard of Pogacar? Of een dark horse. Op wielen, welteverstaan. De Ronde van Frankrijk staat voor de deur. Hoe win je dan een Tourspel? Erik Breukink, Michiel Elijzen en Bobbie Traksel met tips. Of juist flops.

Ze hebben bergen beklommen. Met het hart op hol en de longen op springen. Ze zijn zonder schroom afgedaald. Met horrorsnelheden richting de haarspeldbocht en de kop op het stuur. Ze kennen de hongerklop en de chasse patate (sjas patat). Ze hebben geproost op succes en gejuicht aan de finish.

Maar een Tourpoule invullen? Dat is even andere koek.

,,De koers kent een strategie”, zegt Erik Breukink. ,,Maar een Tourspel niet. Dat is wat mij betreft één grote gok. Ik ken de renners. Ik ken de specialisten. Ik volg het wielrennen op de voet. Maar je moet mijn adviezen niet opvolgen. Ik ben nooit zo gelukkig met mijn keuzes.”

Breukink, in 1990 derde in de Tour de France en jarenlang ploegleider, lacht. ,,Sprinters”, zegt hij. ,,Daar is geen peil op te trekken. Klassementsrenners? Toch afwachten in zo’n zware koers. David Gaudu was vorig jaar erg goed. Maar dit jaar? Thibaut Pinot rijdt zijn laatste Tour. Gaat hij knallen, of fietst hij in de kantlijn mee?”

Volledig scherm Erik Breukink © Iwan van Dun - Eye4images

De sleutel tot succes is een mix, weet Breukink. De voormalig toprenner uit het Gelderse Dieren, alweer jaren woonachtig in Kalmthout in België, stelt dat de topfavorieten op ieders lijstje moeten prijken. ,,Met Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar, een sprinter als Fabio Jakobsen en alleskunner als Wout van Aert. Maar dan heb je nog goede outsiders nodig. Die puzzel moet je leggen. Die bezorgt je de bonuspunten.”

Daar is Bobbie Traksel een specialist. De voormalig profrenner uit Tiel, nu commentator op Eurosport, houdt van de surprise op de fiets. ,,Mathieu van der Poel, Van Aert. Vingegaard en Pogacar. De sprinters Dylan Groenewegen, Jakobsen en Jasper Philipsen. Die moet je wel spelen. Maar dan begint het. Met alleen maar favorieten win je niet. Het gaat om de dark horse. Die moet je hebben voor de punten.”

Ik geef hier nu mijn pareltje weg. Dus moet ik een andere zoeken voor mijn lijst Bobbie Traksel

Traksel, een kenner van de renner, slaat daarin naar eigen zeggen wel wat door. ,,Ik wil dan het slimste jongetje van de klas zijn. Ik wil die parel hebben, die het verschil maakt. Ik schrijf er alleen nog wel eens te veel op. Dan zet ik tien van die dark horses op de lijst.”

Maar zijn gouden tip? ,,Corbin Strong. Van Israel-Premier Tech. Daar verwacht ik heel veel van. Die gaat geen rit winnen, denk ik, maar rijdt meermaals in de top 10. Het nadeel is nu dat ik mijn pareltje hier weggeef. Dus moet ik nu een andere zoeken voor mijn lijst. Maakt niet uit. Ik vind werken met alleen de standaardnamen niet leuk. Ik ben van het avontuur. Bij de Giro-poule van Eurosport, met twaalf wielerspecialisten, had ik een mooie lijst. Ik werd slechts vijfde, maar behaalde wel de meeste ritzeges. Zes etappes van de 21. Ja, vond ik wel mooi.”

Namen droppen, dat is leuk. Kun je uren mee bezig zijn als wielerliefhebber (en zelfbenoemd kenner). Traksel heeft een rits. Michiel Elijzen ook. De voormalig prof uit Ede, vooral ook bekend als voormalig ploegleider van Lotto en Rabobank, kent het hele peloton. Hij schuift voor deze site in de Tour aan als analist. Dan zit hij in de podcast In het Wiel van Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam.

,,Naast de bekende namen moet je ook Jai Hindley hebben. Mikel Landa, Ben O’Connor, Richard Carapaz. Romain Bardet ook. En ik tip zeker Mattias Skjelmose. Uitstekende klimmer.”

Volledig scherm Michiel Elijzen © Raphael Drent

Protocol

Elijzen heeft voor de Tourpoulefanaat een protocol. ,,Mijn toptip? Ken de spelregels van de Tourpoule. Want daarop stel je de tactiek af. Ken verder het parcours. Deze Tour telt maar één tijdrit. Er zijn beperkte sprintkansen. Heel positief? Zes tot zeven keer, maar.”

De Tour is al de zwaarste koers die er is, zegt Elijzen. ,,In druk, spanning, alle heisa voor de renners, het tempo. Daar kunnen de Giro en Vuelta niet tegenop. Maar deze Tour is echt heel veel klimmen. Dus de berggeiten en klassementsrenners bepalen ook je lijst. Beperk zo het aantal dark horses, maar kijk wel naar de kanshebber voor de witte trui. Die levert ook punten op. En lever de lijst zo laat mogelijk in. Teams kunnen op het laatste moment nog wisselingen doorvoeren.”

Uiteindelijk zijn er dan nog wat mooie namen voor de Tourpoule. ,,Mats Pedersen, Tom Pidcock, Pello Bilbao, Carlos Rodríguez en Julian Alaphilippe”, somt Elijzen op.

Twijfelgevallen

Er zijn ook twijfelgevallen. Breukink raadt Adam Yates af. ,,Want die is er als knecht van Pogacar.” Elijzen noemt Peter Sagan. En Wilco Kelderman. ,,Die zie je wel veel van voren, maar is in de basis knecht van Vingegaard.”

Traksel vindt alle bespiegelingen prachtig. ,,Voor de Tourpoule neem je als het ware zitting op de stoel van de ploegleider”, zegt hij. ,,Je kunt hier uren over praten. Maar het is allemaal een gok. Een valpartij kan je Tour zo breken. En corona speelt nog mee.”

De Tour telt twee uitgesproken favorieten, weet Elijzen. ,,Na de zesde rit, na de Tourmalet, kan zomaar alles al eens duidelijk zijn in deze Ronde.”

Maar niet voor de Tourpoule. Die blijft spannend tot de finish op de Champs Elysees.

