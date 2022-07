Buitenlandse media vol lof over comeback Fabio Jakobsen: ‘Nederlands sprookje in Denemarken’

Fabio Jakobsen sprintte gisteren naar de etappezege in de tweede rit van de Tour de France. Dat was 695 dagen na zijn ongeluk. Opnieuw een prachtige mijlpaal in zijn leven na de val, zo zagen ook de buitenlandse media. „Dit markeert een nieuwe fase in zijn carrière”

Het Laatste Nieuws verwondert zich over hoe snel Jakobsen weer is teruggekeerd op zijn oude niveau. „Het is nog niet eens twee jaar geleden, die verschrikkelijke val in de Ronde van Polen. Fabio Jakobsen heeft er de zoveelste streep onder getrokken. Niets is sindsdien nog hetzelfde, maar zijn snelle benen heeft Jakobsen nooit verloren. Een Nederlands sprookje in Denemarken met nu al een happy end.”

In L’Équipe was er vooral aandacht voor de weergaloze cijfers die Jakobsen kan overleggen. „Dit seizoen van 2022 markeert een nieuwe fase in zijn carrière. Sinds vrijdag wist hij dat hij naar de Tour mocht en hij liet het niet na om direct te schitteren. Voor hem was het echt een verlossing. Fabio Jakobsen heeft nu 79% van de massasprints gewonnen waaraan hij dit jaar heeft deelgenomen.”

Het Duitse Sport BILD plaatst wel een kanttekening bij de zege van Jakobsen. „Op het parkoers in Denemarken van Roskilde naar Nyborg zegevierde de sprintexpert in een roerige finale, waardoor hij de overwinning pakte. Hij profiteerde wel van een massale val op 2,3 kilometer van de finish.”

Quote De crash was een van de ergste in de geschiede­nis van de sport en heeft iedereen ter plaatse getraumati­seerd The Guardian

Jakobsen heeft richting de Engelse pers wel duidelijk het signaal afgegeven dat het terecht is dat hij de voorkeur krijgt boven ploeggenoot Mark Cavendish. The Guardian was vol lof over de Nederlander. „De omvang van Jakobsens comeback naar de top van de wielersport kan niet worden overschat. Geselecteerd voor de meervoudige etappewinnaar Mark Cavendish, was het zijn eerste Tour-etappesucces en voltooide hij de reis van de intensive care naar het podium van de Tour de France.”

„De crash op hoge snelheid die hij opliep, was een van de ergste in de geschiedenis van de sport en heeft iedereen ter plaatse getraumatiseerd. Toch liet hij zien dat hij niets heeft verloren van de drive en onverschrokkenheid die kenmerkend zijn voor de beste sprinters van de Tour, door in niet-bestaande gaten te glippen en het schoudergevecht aan te gaan met Peter Sagan, voordat hij Van Aert overweldigde in de sprint.”

