‘Cav’ terug van weggeweest: ‘Ik had weer vuur in mijn ogen’

Door Daan Hakkenberg



Winnen went nooit. Kijk maar naar de huilende Mark Cavendish op het asfalt van de Boulevard des Désportés. Niemand in het Tourpeloton kent de weg naar het podium zo goed als hij. Zo wordt hij gehuldigd voor ritzege nummer 31 in de Tour en zijn 26ste groene trui, maar Cavendish ondergaat het alsof het de eerste keer is. ,,In 2008 in Chateauroux, waar we donderdag finishen, heb ik voor de eerste keer geproefd aan winst in de Tour. Daar droomde ik van. Door alle keren op het podium wordt bijna vergeten hoe verschrikkelijk moeilijk het is om een Touretappe te winnen. Mensen begrijpen niet wat dat allemaal voor opofferingen vraagt. Deze wedstrijd heeft mij het leven gegeven dat ik heb en ik geef mijn leven terug. Ik ben blij dat ik terug ben. Het klinkt silly, maar dit betekent zo veel voor mij. Van de eerste keer in 2008 tot nu.’’