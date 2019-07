Cavendish ontgoocheld door absentie in Tour

VIDEO Oud-ren­ner Rob Harmeling: ‘Het podium? Yates, Bernal en Pinot. In die volgorde’

21:52 HELLENDOORN - Rob Harmeling (54) is normaal gesproken niet vies van een beetje chauvinisme. Maar nu Tom Dumoulin ontbreekt in de Tour, is de winnaar van een etappe in 1992 iets gereserveerder. Steven Kruijswijk gaat de Tour niet winnen, verklapt de Hellendoorner alvast.