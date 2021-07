Cavendish rondt ploegspel af en sprint onbedreigd naar derde ritzege

Na een week vol spektakel verliep de tiende etappe in deze Ronde van Frankrijk tamelijk rimpelloos. Twee vluchters kregen de zegen van het peloton, werden in de finale weer ingelopen, waarna de sprinters hun kunsten konden vertonen. Cavendish bewees opnieuw dat er sinds het vertrek van Caleb Ewan niemand is die hem kan bedreigen. In het algemeen klassement waren er geen verschuivingen. Er werd vooraf nog wel gevreesd voor - dan wel gehoopt op - waaiers op de open vlaktes, maar afgezien van enkele schermutselingen bleef het op dat front rustig. Pogacar behoudt dan ook zijn reusachtige voorsprong in het algemeen klassement. Ben O’Connor staat tweede op 2.01 van de oppermachtige Sloveen en Rigoberto Urán derde op 5.18. Morgen zullen de klassementsmannen ongetwijfeld wel aan de bak moeten. In deze 199 kilometer lange etappe van Sorgues naar Malaucène moeten de renners liefst tweemaal de mythische Mont Ventoux over.

Scheur in het peloton

Direct na de start kozen twee vluchters het hazenpad. De Belg Tosh Van der Sande en de Canadees Hugo Houle fietsten samen een voorsprong van meer dan zes minuten bij elkaar en verdeelden onderweg de buit. Houle raapte het enige bergpuntje op, terwijl Van der Sande als eerste de streep van de tussensprint mocht passeren. Daarachter begonnen de sprintersploegen, waaronder de DSM-formatie van Cees Bol, aan hun werkdag.



In de finale, toen Houle en Van der Sande eenmaal waren ingerekend, sloeg de nervositeit even toe. Julian Alaphilippe draaide op een winderige vlakte de gaskraan open, waardoor het peloton scheurde. Alle klassementsrenners waren echter attent vooraan mee. Bol was dat niet en moest met zijn ploeg in achtervolging. De Nederlander vond de aansluiting, maar kwam tekort in de straten van Valence en werd uiteindelijk tiende.



Cavendish werd door zijn ploeg in een zetel naar de laatste honderden meters gebracht en stelde vervolgende niet teleur. De Britse topsprinter boekte zijn 33ste etappezege in totaal in de Tour de France en heeft er nog maar eentje minder dan het legendarische record van Eddy Merckx.