Cavendish wint na vijf jaar weer een massasprint in de Tour, Van der Poel behoudt gele trui

Mark Cavendish heeft de vierde etappe in de Tour de France gewonnen. Het is voor de sprinter alweer zijn 31ste ritzege in de Tour uit zijn loopbaan. Vroege vluchter Brent Van Moer werd in de laatste honderden meters teruggepakt. Mathieu van der Poel behoudt de gele trui.

,,Ik weet niet wat ik moet zeggen”, zei een geëmotioneerde ‘Cav’ vlak na zijn eerste ritzege in de Tour sinds 2016. ,,Niet veel mensen geloofden nog in mij, maar mijn ploeggenoten wel. Het zijn de beste renners in de wereld.”

Volledig scherm Mark Cavendish kan het niet geloven: hij wint na vijf jaar weer eens een etappe in de Tour. Rechts: ploeggenoot Julian Alaphilippe. © Pool via REUTERS

Bij de start vroegen de renners door middel van een kort protest aandacht voor de veiligheid. Dit na de vele valpartijen in de eerdere etappes. Na het protest, waarbij de renners na de officiële start even voet aan de grond hielden en een aantal minuten in rustig tempo fietsten, kregen twee renners de ruimte van het peloton: Brent Van Moer (Lotto-Soudal) en Pierre-Luc Périchon (Cofidis). Het tweetal kreeg nooit een grote voorsprong van het peloton, waar Alpecin-Fenix, de ploeg van Van der Poel, controleerde.



Op vijftien kilometer van de finish nam Van Moer afscheid van zijn medevluchter en ging solo door. De Belg hield in de slotfase knap stand tegen het aanstormende peloton, maar op zo'n tweehonderd meter van de finish werd hij voorbij geraasd door de sprinters.

Volledig scherm Brent Van Moer. © REUTERS

Voorop Mark Cavendish, die in Fougères, de plek waar hij in 2015 ook al een Tour-etappe won, naar zijn 31ste ritzege in de Ronde van Frankrijk snelde. Dat terwijl hij eigenlijk niet eens zou starten, maar als vervanger van de geblesseerde Sam Bennett toch werd opgenomen in de selectie van Deceuninck-Quick Step. Achter Cavendish eindigde Nacer Bouhanni (Arkéa Samsic) en Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) als tweede en derde. Cees Bol (Team DSM) kwam als zesde over de streep, Boy van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert) werd negende.

Volledig scherm Mark Cavendish schreeuwt het uit na zijn overwinning. © AFP

Helemaal terug na mindere jaren

Het is voor de 36-jarige Cavendish zijn zesde overwinning van het seizoen, na vier dagsuccessen in de Ronde van Turkije en één in de Ronde van België. Dit seizoen bloeit ‘Cav’ bij Deceuninck-Quick Step op na enkele mindere jaren. In de Tour volgt nu de bekroning van de comeback: een overwinning in de wedstrijd waar hij al dertig keer eerder als winnaar van een massasprint over de finish kwam. De eerste keer was in 2008. Met zijn 31ste etappezege in de Tour komt hij een stapje dichter bij recordhouder Eddy Merckx (34 ritzeges).

Volledig scherm Mark Cavendish na zijn dagzege. © Pool via REUTERS

Van der Poel kwam in de vierde etappe als twaalfde over de streep en blijft in het bezit van de gele leiderstrui. De kopman van Alpecin-Fenix heeft acht seconden voorsprong op de Franse wereldkampioen Julian Alaphilippe en 31 seconden op Richard Carapaz uit Ecuador. Wilco Kelderman (Bora-hansgrohe) staat vijfde in het algemeen klassement, op 35 tellen van Van der Poel. Bauke Mollema (Trek-Segafredo) heeft 52 seconden achterstand op de Nederlandse drager van de gele trui. Morgen staat een individuele tijdrit van 27,2 kilometer op het programma.

Volledig scherm Mathieu van der Poel in de gele trui. © EPA

Ide Schelling rijdt ook morgen in de tijdrit in de bollentrui van het bergklassement. In de vierde etappe waren geen punten te verdienen voor de bolletjestrui. In het puntenklassement heeft Cavendish nu de leiding. Hij draagt dus morgen in de rit tegen de klok de groene trui.

Volledig scherm Mathieu van der Poel in de gele trui. © EPA

Bekijk hier alle klassementen na vier etappes:

Volledig scherm Mathieu van der Poel voor de start van de vierde etappe in de gele trui. © BELGA

