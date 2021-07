Cavendish wint weer in Châteauroux, geel blijft voor Van der Poel

Mark Cavendish heeft opnieuw toegeslagen in zijn favoriete finishplaats in de Tour de France. De volledig opgeleefde Brit won de sprint in Châteauroux, waar hij in 2008 zijn eerste Touretappe ooit won en ook in 2011 de snelste was. Mathieu van der Poel blijft in het geel.

Pas voor de vierde keer in de Tourhistorie eindigde een etappe in Châteauroux. In 1998 beleefde Mario Cipollini er de primeur, waarna Cavendish dertien jaar geleden begon aan een haast oneindige reeks ritzeges in de Tour. Na zijn overwinning in 2011 was het vandaag opnieuw raak voor de 36-jarige Brit in de plaats in het midden van Frankrijk. In de groene trui troefde hij de Belg Jasper Philipsen en de Fransman Nacer Bouhanni af in de massasprint. Cees Bol werd zesde.

Deze Tour is het de tweede overwinning voor Cavendish, die eigenlijk door zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step niet eens meegenomen zou worden naar Frankrijk. Pas op het laatste moment werd hij opgedoken als vervanger van de Ier Sam Bennett, die zich niet fit genoeg voelde om van start te gaan.

In totaal staat de teller voor Cavendish nu op 32 ritzeges in de Tour. Dat zijn er nog maar twee minder dan het onhaalbaar geachte record van Eddy Merckx. Hiervoor stond de Britse topsprinter vijf jaar droog in de belangrijkste wielerkoers van het jaar.

Lees hier de reactie van Mark Cavendish na de finish.

Volledig scherm Mathieu van der Poel mocht voor de vijfde dag op rij de gele trui aantrekken. © BELGA

Vluchters kansloos in korte sprintersrit

Veel viel er tot aan de koninklijke sprint niet te beleven in de met 160 kilometer relatief korte etappe van Tours naar Châteauroux. Greg van Avermaet reed weg uit een vroege kopgroep van acht man en kreeg even later het gezelschap van Roger Kluge. De Belg en de Duitser pakten een maximale voorsprong van 2,5 minuut, maar hadden nooit een serieuze kans om voor een stunt te zorgen.

Van Avermaet raapte onderweg wel het enige bergpuntje van de dag op - waardoor Ide Schelling zeker is van nog een extra dag in de bergtrui - en kreeg de prijs voor meest strijdlustige renner. Met nog drie kilometer te gaan werden de vluchters ingerekend, waarna Cavendish in de brede finishstraat op pure snelheid iedereen de baas was.

Van der Poel, die in de laatste kilometer ploeggenoot Philipsen nog knap naar voren loodste, verzekerde zich van een vijfde dag in de gele trui. Zijn voorsprong op Tadej Pogacar in het klassement blijft acht seconden. Morgen in de lange (249 kilometer) en heuvelachtige rit naar Le Creusot moet hij wel vol aan de bak om de leiderstrui vast te houden.

Volledig scherm Greg Van Avermaet en Roger Kluge reden bijna de hele middag samen vooraan. © EPA

