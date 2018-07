Chantal Westerhoff wil Johnny Bolk hoe dan ook voorblijven

Lezerstour Tour de FranceENSCHEDE - Chantal Westerhoff staat tiende in de prominententour van Tubantia. Alleen Tess von Piekartz en Johnny Bolk weet ze nog onder zich in de stand. “Mijn belangrijkste doel voor de rest van het spel?Johnny Bolk voor blijven. We kennen elkaar al lang en het is het hoogst haalbare dit jaar.”

Ze had er haar hoofd niet helemaal naar staan toen ze haar team samen stelde. Het ziekbed en overlijden van een tante vroegen haar aandacht. Maar Westerhoff had al wel snel door dat haar team niet echt super draait dit jaar. “Mijn eigen fout. Vorig jaar had ik wat tips gekregen van mijn buurjongen, die heeft wél verstand van wielrennen. Deze keer deed ik het zelf en heb ik vooral voor bekende namen gekozen. Dat breekt me op. Best dom eigenlijk, want ik zeg altijd tegen mensen dat ze zich moeten laten adviseren door een specialist. Op mijn werk betreft het dan de communicatie, maar ik had zelf iemand met wielerkennis om hulp moeten vragen bij dit spel. De waarde van een goed adviseur is weer gebleken.”

Boven Bolk blijven

Tiende van twaalf deelnemers, de les is duur gebleken. “Ach, er moet toch iemand laatste staan, nietwaar? Voor mij is het belangrijk om Johnny voor te blijven. We kennen elkaar al lang. Ik zat bij zijn zus in de klas en toen ik in Almelo werkte, kwam ik hem vaak tegen. Toen we allebei mee deden aan dit spel, maakte hij er direct een persoonlijke strijd van. Hij had ook wat praatjes, toen hij één dag boven me stond in de stand, maar ondertussen kent hij zijn plaats weer.”

Gouden wissels

Het motiveerde haar om het team ‘nog even’ aan te passen eerder deze week. Iedere speler mag immers wisselen. “Ik heb nog even naar de eersten in de stand gekeken, me laten inspireren wat renners betreft. Ik was direct een keer derde en twee keer tweede in de stand. Maar ik ben nu wel door mijn wissels heen. En dat terwijl er steeds meer renners op 'zwart' staan, dus niet meer meedoen.” Met Dylan Groenwegen, Marcel Kittel, Richie Porte, Fernando Gaviria en Mark Cavendish op non-actief, zijn er nog maar vijftien renners over om mee te scoren. “Volgend jaar toch maar weer mijn buurjongen vragen…”