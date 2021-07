Column Thijs Zonneveld | De vraag die blijft hangen: waarom koos Pogacar juist voor UAE?

2 achter Merckx Cavendish voltooit hattrick in Châteauroux: ‘Sommige sprint­teams gaan er niet vol voor, onbegrijpe­lijk’

1 juli Net als in 2008 (zijn eerste etappezege in de Tour) en 2011 won Mark Cavendish vandaag een Touretappe in Châteauroux. De 36-jarige Brit was dinsdag nog zeer emotioneel, maar zat nu glunderend voor de camera in de groene trui.