Column Thijs Zonneveld | Het is niet lang geleden dat wielrennen in grote rondes veel weg had van rekenen

Uitslagen en klassemen­ten Tour de France 2022 | Vingegaard op rozen in strijd om geel en bollentrui

Jonas Vingegaard lijkt na de achttiende etappe zeker van de eindoverwinning in twee klassementen. De leider in het algemeen klassement liep vandaag meer dan een minuut uit op Tadej Pogacar en verzekerde zich en passant van de bollentrui. Jumbo-Visma heeft zodoende drie klassementen in handen, aangezien ook Wout van Aert het groen al binnen heeft. Bekijk hier hoe alle klassementen er na de laatste bergetappe voorstaan.

18:46