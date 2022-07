Column Thijs Zonneveld | Het kippenvel was tot in de hemel te zien

Met video Pogacar raakt Soler kwijt, maar geeft hoop niet op: ‘Er komen betere dagen aan om aan te vallen’

Voor Marc Soler is de Tour de France in de zestiende etappe tot een einde gekomen. In de eerste helft van de rit tussen Carcassonne naar Foix moest de Spaanse klimmer van UAE Emirates het peloton laten gaan. Hij was ziek en zou de tijdslimiet niet halen. Het is al de derde ploegmaat van Tadej Pogacar, de nummer twee in het klassement, die uitvalt.

