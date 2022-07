Column Thijs Zonneveld | Ik staarde in de mond van Fabio Jakobsen en er liep een rilling over mijn rug

Toen Fabio Jakobsen klaar was met de opsomming, vroeg hij of ik het aandurfde om in zijn mond te kijken. Ik knikte, al durfde ik het eigenlijk niet. Toen ik in de leegte staarde, liep er een rilling over mijn rug. Wat er zou moeten zitten, zat er niet. Tanden, kaak, gehemelte - alles, maar dan ook alles, was kapot. Zijn toekomst was één groot vraagteken. Hij wist niet of hij ooit nog zou kunnen fietsen, of hij nog profwielrenner kon zijn - laat staan of hij ooit nog massasprints kon winnen op het allerhoogste niveau.