Column Thijs Zonneveld | Twee weken geleden maakte Peter R. de Vries zijn rondjes op de fiets en keek hij naar de Tour

Tour Podcast | Vooruit­blik etappe #15: 'Die heeft zich helemaal kapot gereden’

11 juli Thijs Zonneveld, Hidde van Warmerdam en Theo Bos volgen de Ronde van Frankrijk op de voet. Dagelijks duiden zij in een nieuwe In Het Wiel-podcast de gebeurtenissen in de Tour en blikken ze vooruit op de etappe van de dag in de Tour de France. Vandaag de eerste bergetappe in de Pyreneeën. Kan Pogacar worden aangevallen en wie zou dat moeten doen? Heeft Jumbo-Visma plannen? En een grote kans voor de vluchters vandaag.