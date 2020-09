Concurrenten nu nóg banger voor Roglic

Misschien startte hij wel niet. Misschien was ie wel niet fit. Misschien had ie wel last van die val. Misschien deed zijn rug wel pijn, of zijn been, of anders de nagel van zijn linker kleine teen. Misschien was ie wel minder sterk. Misschien was ie wel te pakken.



Wel. Vergeet het.



Primoz Roglic won gisteren in Orcières-Merlette zoals hij etappes won in de Tour de l’Ain en de Dauphiné: met twee vingers in zijn neus. Als hij had gewild, dan had hij tijdens de slotbeklimming nog de afgelopen drie Sloveense inzendingen voor het Songfestival kunnen zingen of via het radiootje in zijn oor de vakantieplannen met zijn vrouw kunnen bespreken. ,,Nee hoor schat, je hebt helemaal gelijk. Een huisje aan zee is ook wel een keer leuk.”