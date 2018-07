De dertig zeges van 'Cannonball Cav'

,,Soms geef je alles en is het toch niet genoeg. Maar er is altijd een finish en uiteindelijk ga je eroverheen,'' schreef Mark Cavendish vandaag filosofisch op Twitter nadat hij gisteren in de elfde etappe pas na het verstrijken van de tijdslimiet over de streep kwam. Einde Tour voor de 33-jarige Brit van Dimension Data.



Zijn doel deze Tour de France was duidelijk. Hij wilde een poging doen het record van 34 etappezeges van Eddy Merckx te evenaren en het liefst uit de boeken rijden. In zijn topjaren behoorden vijf of zelfs zes overwinningen zeker tot de mogelijkheden. Maar na twee jaar zonder etappeoverwinning - de laatste zege dateert alweer van 16 juli 2016 - lijkt de teller op 30 te blijven steken. Dit zijn de 30 van 'Cav' gevangen in 30 foto's.