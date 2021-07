De grote gevolgen van de massale val in de Tour: nog twee man naar huis

Het ging vrijdag mis in een bochtige afdaling op ruim 60 kilometer van de finish. In een bocht lag flink wat grind en zo'n 30 renners gingen neer. Een aantal van heen belandde in de berm en viel enkele meters naar beneden. Het filmpje van Team DSM geeft een aardig beeld van de chaos direct na de val.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Roger Kluge is één van de grootste slachtoffers. De grote Duitser van Lotto Soudal schoof een aantal meter op zijn rug door het grind. ,,Ik wist wel dat ik niets gebroken had, maar mijn rug deed zó'n pijn", aldus Kluge. ,,Ik heb er geen moment aan gedacht om verder te fietsen. Ik ben blij dat ik mijn helm op had, want die is gebroken en mijn hoofd niet.” De enorme schaafwonden op zijn rug zijn inmiddels behandeld en stevig inpakt, zijn elleboog moest worden gehecht.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ook Simon Yates en Lucas Hamilton van Team BikeExchange haalden de finish niet. Yates had vooral last van zijn buik. Onderzoek in het ziekenhuis heeft aangetoond dat er geen breuken zijn en dat zijn ingewanden in orde zijn. Bij Hamilton raakte zijn schouder uit de kom.

Ook Arkea Samsic werd zwaar getroffen. Sprinter Nacer Bouhanni lief flink wat schaafwonden en blauwe plekken op. Datzelfde geldt voor Warren Barguil, maar zijn verwondingen zijn dusdanig dat hij zaterdag niet meer opstapt: ,,Ik kan geen kracht meer zetten met mijn rechterbeen. Ik geef niet snel op, maar nu zegt mijn lichaam stop.”

Volledig scherm De gevolgen van de zware val. © Sporza

Ook voor Sören Kragh Andersen is de Tour voorbij. De Deen van DSM heeft verschijnselen van een hersenschudding en wordt door zijn ploeg uit de koers gehaald: ,,Het is een enorme teleurstelling, maar ik weet in mijn hart dat dit de juiste beslissing is.”

Volledig scherm Tim Declercq weet de finish te bereiken en moet er dan even bij gaan zitten. © BELGA

Tim Declercq kwam vrijdag als allerlaatste over de finish. De Belgische tempobeul was hard tegen de grond gegaan en moest na de finish duidelijk even bijkomen. ,,Het was een zware dag en nacht", laat hij een dag later weten. ,,Maar nadat onze dokters en de dokter van de koers me bekeken hebben, ben ik klaar om te starten.” Declercq is zijn gevoel voor humor in ieder geval niet verloren. ,,Vallen is als vliegen, totdat je de grond raakt", zo quote hij Tom McRae.

Quote Ik voelde me als een lemming die in het ravijn werd geduwd Michael Woods

Michael Woods van Israel Start-Up Nation is behoorlijk boos. ,,De verantwoordelijkheid voor deze val ligt bij de organisatoren", aldus de Canadees. ,,Er werd nergens iets aangegeven en er stonden geen seingevers om ons te waarschuwen dat er een gravelstrook aankwam.”

,,Dit stuk had geneutraliseerd moeten worden. Ik voelde me als een lemming die in het ravijn werd geduwd. We hebben geluk dat er niet meer renners gewond zijn geraakt.”

Marc Sergeant, manager van de ploeg van Kluge is het helemaal met Woods eens: ,,Zo triest om een renner naar huis te zien gaan na een val die voorkomen had kunnen worden. Maar helaas stonden er geen waarschuwingsborden. Ik wens alle renners die gevallen zijn een goed herstel!”

De Tour de France begon twee weken geleden met 184 renners. Vandaag stappen er nog 149 op.