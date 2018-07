De Lezerstour begint over 2 uur; meld je nu nog aan!

'Kasseien? Ik ben hier voor de ploe­g'

5 juli Vier jaar geleden zei Niki Terpstra nog dat er een kleine kans was dat hij ooit terug zou keren in de Tour de France. Toch liep hij vanmiddag als laatste van zijn ploeg door een Franse Lidl langs de cherrytomaatjes – linkerhand even nonchalant de groentebak in - en door naar de plek middenin de supermarkt waar de sponsor van zijn wielerploeg op dat moment een presentatie hield.