De Lezerstour is open: Stel nu jouw topteam van 20 renners samen!

Opnieuw Tadej Pogacar, nu dan toch Primoz Roglic, of een van onze landgenoten Steven Kruijswijk of Wilco Kelderman? Kortom: wie wint de Tour de France van 2021? En wie wordt de grote verrassing? Denk jij dat te weten? Doe dan mee aan de Lezerstour , het Tour de Francespel van Tubantia . Stel vanaf nu jouw topteam van 20 renners samen.

De 108ste Tour de France begint op zaterdag 26 juni in Brest. De Lezerstour is sinds afgelopen woensdag open.

Speel tegen familie, vrienden en collega’s

Aan jou de taak om de best mogelijke selectie van twintig renners samen te stellen, die punten gaan pakken voor jouw wielerploeg. In subleagues kun je het opnemen tegen bijvoorbeeld familie, vrienden, buren of collega’s. Ook als zij woonachtig zijn buiten het verspreidingsgebied van De Twentsche Courant Tubantia.

Je kunt je tot zaterdag 26 juni 14:00 uur aanmelden met een (nieuw) team. Je hoeft je team niet op te slaan of te verzenden, dit gebeurt automatisch. Je kunt tot aan deze deadline ook onbeperkt wisselen binnen jouw team. Daarna is jouw team definitief.

Extra wisselmogelijkheden

Ten opzichte van vorig jaar is er één nieuwe optie in het spel. Of eigenlijk twee, want je hebt als deelnemer twee extra mogelijkheden om een renner tijdens de Tour in te wisselen voor een andere renner. Had je voorgaande jaren nog drie wisselopties, dit jaar zijn dat er vijf.

Vanaf zaterdag 26 juni 14:00 uur tot de start van etappe 16 (dinsdag 13 juli) kun je in totaal vijf renners in jouw team vervangen. Deze wissels hoef je dus niet voor de Tour al te selecteren. Een wissel is definitief, dus wees zeker van je zaak.

Een wissel telt alleen mee voor de eerstvolgende etappe als deze wissel vijf minuten voor aanvang van de betreffende etappe gedaan is. Stel je wisselt dus terwijl etappe 4 al bezig is, dan telt deze wissel vanaf etappe 5 mee.

Mooie prijzen

Wie meespeelt, maakt kans op diverse prijzen. Tubantia.nl en De Twentsche Courant Tubantia maken onderdeel uit van DPG Media. Andere titels van deze uitgeverij hebben eenzelfde wielerspel. De nummer 1 van het landelijke klassement wint een splinternieuwe Krush-racefiets, volledig gemaakt van carbon.

De top 4 van het landelijk eindklassement valt in de prijzen, evenals de landelijke nummers 1 tijdens de rustdagen. Tevens is er een mooie prijs voor de beste vriendenleague.

Inschrijven kan via tubantia.nl.