De Tour van Kruijswijk: ‘Ik wilde iets tastbaars hebben’

Door Daan Hakkenberg



Gebogen over zijn fiets, geparkeerd tegen een rode vrachtwagen, probeert Steven Kruijswjk bij te komen van zijn laatste Tour-gevecht. Vanaf de voet van de 33 kilometer lange monsterklim naar het skioord Val Thorens is zijn intentie duidelijk: Kruijswijk moet en zal op het podium staan in Parijs. Daarvoor moet Julian Alaphilippe van plek twee worden verdrongen en moet hij Emanuel Buchmann achter zich zien te houden. Eenmaal over de streep op 2365 meter weet hij: het is gelukt ,,Ik zat er zo dichtbij en ik ben altijd hoop blijven houden, blijven vechten. Een podiumplek in Parijs had ik niet durven dromen.’’



Over de bizarre ontknoping van deze Tour de France, waarin de twee laatste etappes door de Alpen werden ingekort en zo van het ergste explosiegevaar werden ontdaan, zal tot in de eeuwigheid worden gesproken. Maar Kruijswijk heeft er vrede mee. Voor hem is het sinds hij over de finish is geen vraag meer wat er was gebeurd of hoe hoog hij was geëindigd als de etappes waren verreden zoals uitgetekend.