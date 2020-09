De zes gedaantes van geweldenaar Pogacar

Dit zijn de vijf jongste Tourwin­naars van na de oorlog: Pogacar breekt record

21:51 Na een monsterlijke tijdrit in de Tour de France hees Tadej Pogacar zich gisteren voor het eerst in het geel. In het na-oorlogse wielrentijdperk was er geen winnaar zo jong als de Sloveen, die 21 jaar en 364 dagen oud is. Vijf piepjonge voorgangers die de Ronde van Frankrijk op hun naam schreven.