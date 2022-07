Debutant Fabio Jakobsen slaat direct toe in eerste massasprint Tour de France

Met videoFabio Jakobsen heeft de eerste massasprint in de Tour de France gewonnen. De Nederlander van Quick-Step Alpha Vinyl, debutant in de Ronde van Frankrijk, was de snelste in de tweede etappe. Wout Van Aert (Jumbo-Visma) eindigde als tweede en nam de gele trui over van landgenoot Yves Lampaert, een ploeggenoot van Jakobsen.

Jakobsen was na een etappe over ruim 202 kilometer van Roskilde naar Nyborg nipt sneller dan Van Aert. Waaiervorming bleef op de Grote Beltbrug, een gevreesde brug van zo'n twintig kilometer in de finale, uit.



In de slotkilometers was er nog wel een massale valpartij, met onder andere tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar. De Sloveen verloor echter geen tijd, omdat de crash in de laatste drie kilometer was.

Volledig scherm Fabio Jakobsen juicht. © REUTERS

Vier vroege vluchters kregen direct na de officiële start de ruimte van het peloton: de Deen Magnus Cort, de Noor Sven Erik Bystrom en de Fransen Cyril Barthe en Pierre Rolland. Onderweg lagen drie klimmetjes van de vierde categorie en op alle hindernissen kwam Cort als eerste boven, waardoor hij voor zijn thuispubliek de bolletjestrui pakte.



Bystrom werd op iets meer dan dertig kilometer van de finish ingerekend door het peloton. Tien kilometer later doemde de Grote Beltbrug op, maar de windrichting was niet gunstig voor waaiers, die daardoor uitbleven. Wel kwam geletruidrager Lampaert ten val, maar nog op de brug wist hij weer aan te sluiten bij het peloton.

Volledig scherm Yves Lampaert in de gele trui na zijn val op de Grote Beltbrug. © BELGA

Een groot peloton leek in Nyborg te gaan sprinten om de dagzege, maar op iets minder dan drie kilometer was er een massale crash vooraan het peloton. Pogacar lag erbij, maar de fysieke schade bij de titelverdediger leek mee te vallen.



Hij zag dus niet van dicht bij hoe Jakobsen in de massasprint zijn wiel net iets eerder dan Van Aert over de finish drukte. De Belg eindigde als tweede, thuisrijder Mads Pedersen (Trek-Segafredo) werd derde. Danny van Poppel (BORA-hansgrohe) eindigde als vierde, Dylan Groenewegen (Team BikeExchange-Jayco) moest genoegen nemen met de achtste plaats. ,,Vandaag is een ongelooflijk dag”, aldus Fabio Jakobsen vlak na zijn zwaarbevochten zege. Lees hier uitgebreid zijn reactie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In het algemeen klassement heeft leider Van Aert een voorsprong van één seconde op Lampaert. Pogacar volgt op acht tellen. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) is op de zesde plaats de beste Nederlander. Hij moet veertien seconden goedmaken op Van Aert.



Morgen volgt de derde en laatste etappe op Deense bodem. Het is een vlakke rit van Vejle naar Sønderborg. Na een reisdag gaat de Tour dan dinsdag verder in Frankrijk.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Het peloton op de Grote Beltbrug. © AFP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wil je de etappe nog eens herbeleven? Lees hieronder het liveblog terug:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle klassementen:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier het rittenschema:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video's over wielrennen.

Check hier alles over de Tour de France, met het laatste nieuws, premiumverhalen, columns, video’s en podcasts en alle uitslagen en klassementen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier de deelnemerslijst:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.