Deignan houdt Vos van tweede zege op rij in La Course

De kopgroep ontstond op de tweede en laatste beklimming van de Aspremont, waar Van Vleuten het tempo opschroefde. Ze kreeg behalve het drietal dat op het podium eindigde ook de Poolse Niewiadoma en de Italiaanse Elisa Longo Borghini, een ploeggenote van Deignan, mee. Niewiadoma probeerde in de afdaling een gat te slaan, maar de kopgroep bleef bijeen waarna er op het vlakke stuk naar Nice niets meer gebeurde. Longo Borghini was 2,5 kilometer voor de finish de eerste aanvaller. Van Vleuten probeerde het onder het doek voor de laatste kilometer. Maar Vos counterde alles, wat haar mogelijk net de kracht kostte om Deignan van zich af te houden.



,,Het is fenomenaal dat het me eindelijk gelukt is”, zei de Britse die met man - oud-renner Philip Deignan - en dochter in Monaco woont. Deignan werd eerder al een keer tweede en vierde. ,,Het is ook mooi voor de ploeg. We hebben er hard voor gewerkt.”



Deignan nam meteen ook de leiding in het WorldTour-klassement over van de Duitse Liane Lippert.