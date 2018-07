Dennis Wilt: 'Factor weer maakt Tour extra spannend'

Opvallend is dat Wilt na de tweede etappe opeens een factor van betekenis werd. „Al snel heb ik Cavendish vervangen door Colbrelli, omdat ik dacht dat hij me wel wat meer punten zou opleveren. Dat viel me tot nu toe trouwens tegen. Toch had ik al wel een goede ploeg geselecteerd. Ook na het uitvallen van Tiesj Benoot en Michael Matthews ben ik een aantal etappes topscorer geweest in de prominententour. Ik ben van plaats negen inmiddels opgeklommen naar de vierde plek. Carlos Platier Luna, die het eerst beter deed dan mij, feliciteerde ik eerst nog met zijn prestaties. Nu ontvang ik van hem regelmatig appjes vol ongeloof. Leuk die onderlinge concurrentie in het prominententour...”