Deze klimmetjes krijgen Van der Poel en co in de vierde Tour-rit voor de kiezen

Na de rust- en reisdag van gisteren stapt het peloton vandaag in Frankrijk weer op de fiets. Om 13.15 uur is de start en rond 17.15 uur wordt er gefinisht. De renners krijgen een interessant parkoers voorgeschoteld. Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen zullen op een tweede sprintzege azen, maar dat is vermoedelijk buiten de plannen van Mathieu van der Poel gerekend.



De rit lijkt namelijk grotendeels vlak, maar wie inzoomt ziet het nodige reliëf. Liefst vijf klimmetjes van vierde categorie liggen op de renners te wachten. De lengte van deze minicols schommelt tussen de 900 en 1700 meter en er zitten enkele kuitenbijters tussen. De Côte du Cap Blanc-Nez op 10 kilometer van de finish stijgt bijvoorbeeld gemiddeld met 7,5 procent.



Na de tijdrit, de waaiers die niet kwamen en het dubbele sprintersbal is het vandaag hoe dan ook de beurt aan andere type renners. Aanvallers. Puncheurs. Mannen die enthousiast worden als de weg omhoog loopt, al is het slechts een kilometer. Kortom, iemand als Van der Poel. En hoe staat het eigenlijk met de benen van ontsnappingskunstenaar Taco van der Hoorn?