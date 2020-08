Dit krijgen de renners vandaag voor hun kiezen rondom Nice

Dumoulin na chaotische eerste rit: ‘Niet normaal hoe glad het was’

29 augustus Tom Dumoulin kwam zonder kleerscheuren uit de eerste etappe van de Tour de France. Door de regen ontaarde de eerste rit rond Nice in chaos en peloton neutraliseerde zelf de wedstrijd. ,,Dat hebben we goed gedaan. Maar is het over de limiet? Zeker niet”, aldus Dumoulin, medekopman bij Jumbo-Visma.