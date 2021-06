Dit staat de renners vandaag te wachten in de Tour

Dit is de laatste dag dat het Tourpeloton nog in Bretagne actief is. De rit start om 13.40 uur in Redon en trekt in noordoostelijke richting naar Fougères, waar rond 17.00 uur de finish wordt verwacht. Echte hindernissen zijn er onderweg niet. Sterker nog: zelfs een bergsprint ontbreekt, maar dat betekent overigens niet dat het parkoers biljartvlak is.



De laatste keer dat Fougères aankomstplaats was in de Tour dateert alweer van zes jaar geleden. Toen was het Cavendish die in de smalle straatjes sneller was dan André Greipel en Peter Sagan. Zij zijn er dit jaar allemaal ook weer bij, alleen is het maar de vraag of ze onder andere Caleb Ewan het vuur aan de schenen kunnen leggen. Zij, de mannen met de dikke sprintkuiten, maken vandaag hoogstwaarschijnlijk de dienst uit. De klassementsmannen zullen het met de 27,2 kilometer lange tijdrit van woensdag voor de boeg rustig aan doen.