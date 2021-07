Dit staat de renners vandaag te wachten in loodzware Alpenrit

Cluses is voor de derde keer de startplaats voor een etappe in de Tour de France. Eerder vertrok het peloton in 1994 en 2002 uit het dorp ten zuidoosten van Genève. Tignes was slechts eenmaal eerder het toneel voor een finish in de Tour de France. In 2007 ging Michael Rasmussen er met de zege vandoor.