Dit zijn de 5 meest later toegevoegde renners in de Lezerstour (en degene die het vaakst is gedumpt)

LezerstourENSCHEDE - De Ronde van Frankrijk is nog maar acht dagen onderweg, maar deelnemers aan de Lezerstour van Tubantia zijn al flink aan het wisselen geslagen. Dit zijn de vijf renners die ná de Tourstart het vaakst zijn toegevoegd, plus de renner in wie het vaakst het vertrouwen is opgezegd.

1. Giulio Ciccone

Volledig scherm Giulio Ciccone reed al één dag in het geel. © Cor Vos

Een tweede plek op La Planche des Belles Filles, tweede in het algemeen klassement, derde in het bergklassement en koploper in het jongerenklassement. Giulio Ciccone van Trek-Segafredo is een veelvraat als het gaat om punten in vergaren in de Lezerstour.

Daar zijn na de start van de Tour nog eens 5856 deelnemers aan het wielerspel van Tubantia achtergekomen. Met zoveel extra ‘supporters’ is de Italiaanse klimmer de meest begeerde renner, gerekend vanaf het moment dat de Tour is begonnen.

2. Thibaut Pinot

Volledig scherm Thibaut Pinot (rechts) pakt weer eens wat tijd op zijn concurrenten. © Cor Vos

Huidig koploper René Oortman gaf het al aan: het verbaasde hem dat de Franse renner van Groupama-FDJ zo relatief weinig was gekozen voorafgaand aan de Ronde van Frankrijk. Inmiddels weten al die ‘Pinot-weerders’ wel beter.

De klimmer pakte al in twee etappes seconden op zijn concurrenten voor de eindzege en werd afgelopen zaterdag nog tweede in de etappe naar Saint-Étienne. Bijna 4.000 deelnemers aan de Lezerstour (3818 om precies te zijn) hengelden Thibaut Pinot alsnog binnen.

3. Wout van Aert

Volledig scherm Wout van Aert in de witte trui voor beste jongere. Inmiddels is hij die trui kwijtgeraakt aan Giulio Ciccone. © Cor Vos

Bij de vaste volgers van het internationale wielrennen was zijn naam al langer bekend. Bij het grote publiek toch iets minder, getuige het bescheiden aantal deelnemers dat de Belg Wout van Aert van Jumbo-Visma in zijn of haar Lezerstourploeg opnam. Voorafgaand aan de Ronde van Frankrijk haalde de Belg niet de top 20 als het gaat om meest gekozen renners. Het waren er sowieso minder dan 4264 (Enric Mas, 20e in die lijst).

Drie top 10-klasseringen en een flink aantal dagen in de witte jongerentrui verder hebben 2858 deelnemers aan de Lezerstour hem alsnog toegevoegd aan hun team.

4. Mike Teunissen

Volledig scherm Misschien wel hét moment voor ons Nederlanders tot nu toe in de Tour: Mike Teunissen die, na het vallen van ploeggenoot en topfavoriet Dylan Groenewegen, Peter Sagan klopt in de sprint op dag één en zo de gele trui pakt. © Cor Vos

Daar is ie: ‘onze’ Mike Teunissen! Maar weinig mensen verwachtten voor de Tour iets van de rossige rappe man van Jumbo-Visma. Logisch ook, met Dylan Groenewegen heeft die ploeg iemand die nog net iets sneller is. Maar nadat Teunissen sensationeel naar de zege én de gele trui snelde in etappe 1, lag zijn naam opeens op de lippen van heel, heel veel Nederlanders.

Deelnemers aan de Lezerstour spotten in hem een vroeg puntenkanon: 2822 spelers voegden hem toe aan hun team.

5. Michael Matthews

Volledig scherm Michael Matthews: wint nog niet, maar eindigt vaak in de top 10. © Cor Vos

Koning ereplaats werd hij al genoemd. Daar is geen woord aan gelogen. In de eerste negen etappes van deze Ronde van Frankrijk eindigde de Australiër van Team Sunweb liefst zeven (!) keer bij de eerste tien. Winnen deed hij nog niet, maar 2112 deelnemers aan de Lezerstour wisten genoeg: die móeten we alsnog in ons team hebben.

Zo geschiedde. Nu maar hopen dat de ‘Aussie’ nog een keer raak schiet. Al leveren nog eens zeven top 10-klasseringen natuurlijk ook de nodige punten op.

Eervolle vermeldingen: Geraint Thomas (1857 keer gekozen na Tourstart) en Julian Alaphilippe (1721 keer).

Vaakst gedumpt

Volledig scherm Christophe Laporte zwaait naar het publiek tijdens de ploegenpresentatie in Brussel. © Reuters

Niet Romain Bardet (1606 keer eruit gehaald) die door het ijs zakte op weg naar La Planche des Belles Filles, niet Vincenzo Nibali (1967 keer) die zaterdag circa vier minuten verloor op de favorieten voor de eindzege en ook niet André Greipel (1747 keer) die niet meer de topsprinter van weleer blijkt.

Nee, helemaal bovenaan het lijstje van meest ingewisselde renners staat een thuisrijder: Christophe Laporte van Team Cofidis. Hoewel nog nooit winnaar van een Touretappe, hadden behoorlijk veel spelers vertrouwen in de sprinter. Maar naar Laporte hoeven we niet meer te zoeken deze Ronde van Frankrijk; hij gaf zaterdag op, in de achtste etappe. Een virus speelde hem parten.

Ondertussen hebben 3111 deelnemers aan de Lezerstour de Fransman uit hun team gehaald. Opvallende nummer twee in het lijstje met vaakst gedumpte renners: Simon Yates van Mitchelton-Scott. De Brit, die zijn tweelingbroer Adam aan een hoge eindklassering wil helpen, werd al door 2057 spelers uit het team gegooid.

* Peildatum- en tijdstip van alle wisselingen: zondag 14 juli 20:30 uur.

Volledig scherm Simon Yates in het wiel van Wilco Kelderman. © Cor Vos