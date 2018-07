Dolblije Thomas ziet Froome nog altijd als absolute kopman Sky

Groenewe­gen: Gestart tegen beter weten in

19:19 Dylan Groenewegen probeerde het nog wel, maar de Nederlandse sprinter had te veel pijn om de zware bergrit naar de Alpe d'Huez uit te rijden. ,,Ik houd me vast aan het goede gevoel. Dat ik twee ritten win, gebeurt niet elk jaar. Natuurlijk had ik graag ook in Parijs gewonnen en de Tour uitgefietst, maar dat zat er echt niet meer in'', aldus Groenewegen, die vrijdag en zaterdag de zevende en achtste rit op zijn naam schreef.