Drama compleet: Primoz Roglic stapt uit de Tour de France

'Dit heeft geen zin meer'Primoz Roglic stapt vandaag niet meer op in de negende etappe van de Tour de France. De kopman van Jumbo-Visma, vorig jaar tweede achter zijn landgenoot Tadej Pogacar, heeft te veel last van de blessures die hij opliep na een val in de derde etappe.

Roglic reed twee dagen na zijn val nog een acceptabele tijdrit, maar verloor vrijdag en gisteren veel tijd. Aanvankelijk zou morgen op de rustdag worden bekeken hoe Roglic ervoor zou staan, maar vanmorgen werd die knoop al doorgehakt, zo meldde Jumbo-Visma op Twitter. Roglic hoopt nu op tijd fit te zijn voor de Olympische Spelen van eind deze maand in Tokio.



In een opgenomen boodschap op het Twitteraccount van Jumbo-Visma zei Roglic dat de beslissing te stoppen in samenspraak met de ‘hele ploeg’ is genomen. ,,Het had absoluut geen zin om door te rijden in de Tour. Ik moet nu eerst herstellen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het vanmorgen genomen besluit zag Roglic na zijn val van vorige week maandag niet aankomen. ,,Ik heb de voorbije week echt van dag tot dag geleefd. De tijdrit ging beter dan verwacht, maar het is natuurlijk een korte inspanning. Maar de dag erna was de pijn in alle hevigheid weer terug. In de ‘normale’ etappes erna bleek dat het te veel is voor mijn lichaam. Steeds dacht ik wel dat het weer goed zou komen, maar na de tikken van vrijdag en gisteren was het eigenlijk over. Echt verschrikkelijk, maar doorgaan had geen zin meer. Ik moet me nu focussen op nieuwe doelen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De teleurstelling is groot, erkende Roglic, die na Luik-Bastenaken-Luik eind april alleen nog maar trainde voor de Tour de France, de koers waarin hij vorig jaar de zeker gewaande zege op de voorlaatste dag uit handen gaf. ,,Ik ben bijzonder teleurgesteld, maar we moeten het accepteren en erin geloven dat dit de enige juiste beslissing is. Het is nu zaak optimistisch naar de toekomst te kijken.”



Sportief directeur Merijn Zeeman hintte zaterdag al over een mogelijke deelname van Roglic aan de Vuelta.