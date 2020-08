Dramadag Lotto-Soudal: Degenkolb buiten tijd, Gilbert naar ziekenhuis

Zijn rechterknie bleek het meest beschadigd. ,,Ik kon geen kracht meer zetten op de pedalen. Ik heb nog geprobeerd de rit af te werken, maar helaas kwam ik buiten de tijd binnen. Gelukkig is er niets gebroken”, liet hij weten. ,,De knieschijf is in orde, maar er zit wel vocht in de knie. Het is gezwollen en daar komt de pijn vandaan. Momenteel is het nog niet duidelijk hoelang ik niet zal kunnen koersen. Ik heb rust en revalidatie nodig. Het is wel sneu om de Tour nu al te moeten beëindigen. Zondag vertrek ik naar huis.”