Duel tussen Annemiek van Vleuten en Demi Vollering wordt beslist op de Tourmalet: ‘Het gaat pijn doen’

Met video's Dylan Groenewe­gen kijkt na ‘junioren­koers’ in de Tour de France uit naar Champs-Élysées: ‘Benen voelen goed’

Dylan Groenewegen zat in de grote groep die kon rijden voor de ritzege in de negentiende etappe van de Tour de France. Bij de beslissende aanval op de laatste beklimming kon de Amsterdammer van Jayco AlUla net niet volgen en eindigde hij als veertiende. ,,De benen voelen goed, ik hoop dat we dat in Parijs kunnen laten zien.”