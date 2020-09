Dumoulin dacht aan stoppen: ‘Dat gevoel was zo sterk, ja’

,,Ik heb een heel vervelende tijd gehad. Vanaf mei heb ik weer geprobeerd de draad op te pakken. Ik vind fietsen geweldig en ben dus maar weer op de fiets gesprongen en gaan werken voor de Tour”, aldus Dumoulin, die zich in Parijs de beste Nederlander mocht noemen op de zevende plaats in het eindklassement. ,,Ik ben heel trots op mezelf dat ik dit niveau weer heb gehaald.”



Dumoulin eindigde zaterdag in de klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles als tweede, op 1.21 van de Sloveen Tadej Pogacar die een geslaagde greep naar het geel deed. ,,Dat ik zevende zou worden in de Tour en dat ik zaterdag kon meedoen voor de winst, dat had ik echt niet geloofd als je me dat in april had gezegd. Tot op de dag van vandaag zit ik eigenlijk niet helemaal lekker op de fiets. Ik heb nog niet het gevoel dat ik zoek. Daarom ben ik wel ontzettend trots op mezelf dat ik toch nog zevende ben geworden.”