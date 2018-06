Dumoulin: Heb alweer zin in de Tour

'Fietsen hier is schitterend'Tom Dumoulin is nog altijd trots en blij met zijn tweede plaats in de Giro. Maar inmiddels is zijn voorbereiding op de Tour in volle gang. ,,Ik heb echt fysiek en mentaal mijn rust gepakt en ben weer fris”, zegt hij in La Plagne, waar hij op hoogtestage is.

Door Pim Bijl

Tweeënhalve week na de veeleisende Giro pakte Tom Dumoulin zijn koffer alweer in om naar La Plagne te gaan. Met tegenzin? ,,Nee, ik had echt weer zin om te gaan fietsen. De eerste 2 weken na de Giro waren heel fijn. Daarin heb ik echt weinig gedaan. Fysiek en mentaal echt mijn rust gepakt. Toen ben ik weer rustig op gaan bouwen. Ik merk dat ik mentaal fris ben. Dat is het belangrijkste, denk ik. Ik heb nu alweer zin in de Tour.”

In de Tour gaat hij net als in de voorbije Giro voor het klassement. Een combinatie die in het recente verleden voor veel renners op teleurstellingen uitliep, maar Dumoulin omarmt de uitdaging. ,,Het was in november in eerste instantie mijn eigen idee om ook de Tour te gaan rijden. Dat er een week extra tussenzit, speelde ook een belangrijke rol. Ik denk dat mijn aanpak goed is, maar ik heb het natuurlijk nooit eerder gedaan. Niet eens twee grote rondes in een jaar. Daarom wil ik er geen resultaat opplakken.”