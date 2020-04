Dumoulin: Hopen op doorgaan Tour is misschien tegen beter weten in

Tom Dumoulin heeft bijna een jaar niet gekoerst en zit nu door de coronacrisis ook half werkloos thuis. Deze zomer had hij voor de gele trui in de Tour de France willen gaan, maar dat moet nog heel even op zich laten wachten tot eind augustus. In onze wielerpodcast praat Tom Dumoulin met Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam over de Tour, zijn knie en het feit dat hij werd uitgeloot voor de studie geneeskunde.

Door Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam



Denk jij al aan de Tour als je op de fiets stapt?

,,Nee. Ik probeer in het moment te blijven, er verandert zoveel. Maar het is wel fijn dat er een beetje duidelijkheid is. Áls er een Tour zou zijn, dan gaat ie 29 augustus van start. Ik hoop heel erg dat ie doorgaat, maar misschien is dat hopen tegen beter weten in. Als je er praktisch over nadenkt, dan weet je dat het een heel, heel moeilijk verhaal wordt. De kans is niet zo groot zoals het er nu voor staat. Maar wie weet staat het er over een paar maanden heel anders voor.”

Zou je bereid zijn om twee weken vóór de Tour in quarantaine te gaan, te slapen in slaapbussen, te accepteren dat er geen of minder dopingcontroles zijn, dat niet iedereen zich evengoed kan voorbereiden, dat er een risico is dat de Tour alsnog geannuleerd wordt als er een coronageval is en dat je ná de Tour weer twee weken in quarantaine moet?

,,Wat je schetst is het doemscenario. Ben ik bereid tot dat scenario? Ik weet het niet. Dat is op dit moment nog te ver weg.”

Is dát het doemscenario of is het niet doorgaan van de Tour het doemscenario?

,,Het niet doorgaan van de Tour betekent dat de wielerwereld in 2021 balanceert op één been. De hele wereld gaat in een economische recessie komen. Hoe groot kan niemand voorspellen, maar dat we erin komen is een zekerheid. Het is ook een zekerheid dat economische instabiele situaties in de problemen komen. De wielerwereld is economisch instabiel, dus we gaan geraakt worden.”