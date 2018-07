Dumoulin iets minder kritisch: 'Ben wel tevreden, maar baal nog altijd'

,,Ik ben wel tevreden, maar baal nog altijd dat ik de rit niet heb gepakt'', aldus Dumoulin, die gisteren baalde omdat hij een schakelfout maakte. ,,Maar het zou sowieso moeilijk zijn geworden, want Thomas was wel heel sterk'', zei hij vandaag.



Dumoulin, derde in het klassement, had veel respect voor landgenoot Steven Kruijswijk. De kopman van LottoNL-Jumbo ging 70 kilometer voor de finish alleen verder en kwam een heel eind. In de laatste kilometers pakten de belangrijkste klassementsrenners hem terug. ,,Hij was zo sterk. Niet normaal en ook wel onverwacht. Voor de beklimming van Alpe d'Huez reden Kwiatkowski en Castroviejo vol achter hem aan, maar ze kwamen niet veel dichterbij. Op die weg stond tegenwind, dan ben je sterk hoor'', aldus Dumoulin.



De etappe naar de Alpe d'Huez kende de nodige incidenten. Zo gaf een toeschouwer de Brit Chris Froome een duw in zijn zij. ,,Heel raar'', aldus Dumoulin. ,,Moet je je indenken dat het in een andere sport gebeurt. Het is leuk dat de mensen zo dichtbij kunnen komen, maar soms ook niet. Hier moet wel iets aan gedaan worden. Het plaatsen van hekken bijvoorbeeld, of het spannen van linten en het inzetten van politie. In het voetbal moeten clubs voor straf soms ook in een leeg stadion spelen. Het is jammer dat een paar gekken het verzieken voor de rest.''



Thomas vroeg Dumoulin gisteren in het slot van de rit samen op kop te gaan rijden. De Nederlander weigerde. ,,Als ik dat zou hebben gedaan, zou Froome lekker in het wiel kunnen zitten en mij uitlachen. En daar had ik geen zin in'', aldus Dumoulin, die vandaag hoopt op een rustige dag.