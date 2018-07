Dumoulin: Ik verkloot het in de sprint

Weer tweede achter Geraint Thomas, net als in de tweede Alpenrit een dag eerder in La Rosière. Een wereldresultaat, maar niet voor Tom Dumoulin. Met een chagrijnige blik stond hij de pers te woord, na de finish op Alpe d’Huez. ,,Ik voelde me helemaal niet goed, vandaag’‘, bekende de Limburger van Sunweb. ,,Het wacht doorbijten zo hard als ik kon. Tandenknarsend, tot ik er op het laatst nog wel een beetje doorheen kwam.‘’

En hoe, hij kreeg zelfs een gouden kans op de ritzege. Probeerde het eerst even solo in de laatste kilometers, nadat landgenoot Steven Kruijswijk al was ingerekend. En stevende toen in een elitegroepje met vijf naar de meet toe. Daar ging hij de sprint aan met geletruidrager Thomas, die veel te sterk bleek. ,,Ik verklootte het gewoon in de sprint, maakte een schakelfout’‘, gaf Dumoulin meteen toe. Zo pakte Thomas meteen een niet meer te overbruggen gat en dus zijn tweede dagzege op rij, voor de neus van de Nederlander. ,,Thomas was wel sterker, maar als ik het slimmer had gespeeld, had ik wel een kans gemaakt’’, wist hij. ,,Maar ‘als’, dat telt niet…‘’