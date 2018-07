Dumoulin: Ik wilde mijn overleden oom en tante eren op La Rosière

Dumoulin stond kort na de loodzware elfde etappe in de Tour de France de internationale pers te woord. ,,Voor mij is deze dag en deze aankomst op La Rosière heel speciaal. Ik heb in dit gebied leren skiën als kleine jongen", sprak Dumoulin. ,,Mijn oom huurde hier altijd een groot chalet af voor de hele familie en heeft mij hier leren skiën vroeger. Dat was een mooie tijd. Dit voorjaar is hij overleden, twee weken na mijn tante", vertelde Dumoulin met natte ogen. ",,Mijn vader is dus redelijk onverwachts zijn zus en zijn broer verloren. Ik wilde hen vandaag eren door er in hun skidorpje vol voor te gaan. Ik reed op gevoel weg uit het peloton, maar uiteindelijk was het helaas net niet genoeg voor de etappezege."