Dumoulin kijkt uit naar TTT: We hebben er een goede ploeg voor

Zijn ploeg is de regerend wereldkampioen. ,,We hebben het parcours twee keer verkend, het ziet er mooi uit. We hebben er een goede ploeg voor'', vertelde Dumoulin, die zaterdag al 51 seconden won op Chris Froome, de Britse Tourfavoriet die in de slotfase ten val kwam.



Hij zal maandag wakker worden met een ander gevoel. Dumoulin: ,,Compleet anders. Het is een dag met een ander ritme, met een andere focus. Zo'n vlakke rit als vandaag is voor mij wat dat betreft veel moeilijker.'' Het is maandag ook een dag waarin hij de leiding in handen moet nemen. ,,Maar ook bij mij hangt het van de benen af. Ik heb ook slechte dagen gehad in ploegentijdritten. We gaan het zien. Als ik goed ben zullen mijn beurten op kop wat langer zijn en moet ik als leider ervoor zorgen dat iedereen zijn werk doet.''