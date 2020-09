Dumoulin na drama: ‘Tourwinst glipt uit onze handen’

Pogacar bleek oppermachtig en zo gaat de eindzege in de Tour niet naar Jumbo-Visma. ,,Wat moet ik zeggen? Het is gebeurd. Ik zou niet weten hoe Pogacar hier een minuut sneller omhoog is gereden dan ik”, aldus Dumoulin. ,,Hier hadden we geen rekening mee gehouden, dit is een flinke klap. Tourwinst glipt uit onze handen. Ik heb weer goed gereden, maar dat maakt niet meer uit.”



Ook ploeggenoot Wout van Aert zag hoe Roglic het geel nog moest afstaan, vlak voor het einde van de Tour. Tegenover de NOS reageerde de Belg duidelijk geëmotioneerd op het verlies van het geel bij de ploeg: ,,Het is heel moeilijk om dit op het laatste moment af te geven.” Van Aert gaf aan dat de nederlaag keihard aankomt bij de Nederlandse ploeg. ,,We zijn heel teleurgesteld”, vertelde de tweevoudig ritwinnaar deze Tour, zelf vierde in de tijdrit. ,,Alles is perfect verlopen eigenlijk, we hebben er keihard voor gewerkt en niets wees erop dat het vandaag zou mislopen.”



Van Aert had op een gegeven moment dat het moeizaam ging bij zijn kopman. ,,Het deed pijn aan mijn ogen hoe Primoz het steeds lastiger kreeg. Het zag er niet zo soepel uit als gewoonlijk, hij miste die cadans. En voor de start zag het er allemaal nog zo goed uit. Maar het is een combinatie van Pogacar die echt fantastisch rijdt met Primoz die niet zijn normale niveau haalt, dat zorgt voor dit resultaat. We zijn elke dag voluit gegaan. We hebben alles gegeven en alles perfect gedaan ook. We waren bij wijze van spreken al klaar om te vieren.”