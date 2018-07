Dumoulin: Tegenwind en ploeg als Sky maken aanvallen lastig

Groenewe­gen meest gezochte wielrenner op Google

17:22 De twee ritzeges in de Tour de France hebben van Dylan Groenewegen de meest gezochte renner in Nederland op Google gemaakt. De zoekmachine maakt na ruim een week de balans op. De 25-jarige topsprinter uit Amsterdam lost Tom Dumoulin af, al kan dat nu de Tour in de bergen is beland, snel veranderen.