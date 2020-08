Dumoulin voelt zich goed genoeg voor Tourwinst: ‘Maar ik zal ook beter moeten zijn dan Roglic’

Door Daan Hakkenberg



Terug in Tignes. Het Alpendorp waar Egan Bernal vorig jaar voor het eerst de gele trui aantrok om die niet meer af te geven, is ook de plek waar Jumbo-Visma de laatste voorbereidingen treft in aanloop naar de Tour de France. Tom Dumoulin (29) en de Tour-ploeg van Jumbo-Visma zitten hier al weken en wisselen trainingskampen af met wedstrijden. Zo lieten Dumoulin & co een verpletterende indruk achter in het Critérium du Dauphiné, hoewel de schade achteraf groter bleek dan het succes. Na valpartijen mist Steven Kruijswijk de Tour en verschijnt Primoz Roglic gebutst aan de start in Nice.



,,Weer in Tignes’’, stelt ook Dumoulin vast. Maar dit laatste trainingskamp voor de Tour is anders. ,,Ik zit hier nu met mijn vrouw en mijn ouders, dus dat is gezellig. Zij vermaken zich en vieren vakantie. Met de ploeg trainen we samen, eten samen, lunchen samen en verder zit ik in een appartementje met mijn familie. Het beste van twee werelden. Een ander gevoel. Mentaal voelt het daardoor niet heel zwaar.’’