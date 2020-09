Dumoulin ‘zeer gemotiveerd’ voor tijdrit: ‘Het gaat steeds beter’

De Sloveen leidt het klassement en zal zaterdag in de individuele tijdrit naar La Planche-des-Belles-Filles de eindzege veilig moeten stellen. ,,Nu is het aan Primoz. Hij moet er daar voor zorgen dat we het geel mee naar Parijs kunnen nemen”, zei Dumoulin.



Zelf heeft hij ook zin in de tijdrit die 36 kilometer lang is. In de laatste 6 kilometer gaat het flink omhoog. ,,Ik heb er vertrouwen in dat ik daar een goede prestatie kan neerzetten. Ik ben niet in supervorm aan deze Tour begonnen, maar het gaat wel steeds beter. Dat is een goed teken. Het is lang geleden dat ik een tijdrit heb gereden, maar ik ben zeer gemotiveerd. Wie weet wat er mogelijk is.”