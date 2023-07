Dylan Groenewegen dacht dat hij ging winnen in Tour de France: ‘Ben hier echt goed ziek van’

Groenewegen ging van ver de sprint aan. ,,We gingen voor de overwinning vandaag. Uiteindelijk is het een tweede plaats geworden en hebben we gedaan wat we moesten doen", zegt Groenewegen, die misschien van iets te ver aan zijn sprint begon. ,,Jasper ging er vrij hard overheen. Luka Mezgec deed een heel goede lead-out. Ik zat in een positie om te winnen en ik dacht heel lang: het gaat lukken, het gaat lukken! Maar dan komt hij nog voorbij, die woorden zal ik maar niet gebruiken.”



,,Ik kan ook niet echt kwaad zijn, maar ben wel teleurgesteld. We zullen er vol voor gaan tot Parijs. Ik ben nu teleurgesteld, maar die knop moeten we omzetten. De benen zijn goed, we zitten in een stijgende lijn, maar ik wilde vandaag heel graag winnen. Dat heb ik niet gedaan en dat vind ik jammer.”