Dylan Groenewegen doet het, dag na Fabio Jakobsen weer een Nederlandse zege in de Tour de France

Uitslagen en klassementen Tour de France 2022 | Wout van Aert in gele trui, Tadej Pogacar in het wit

Op 90 kilometer voor de finish kwam er eindelijk opwinding binnen het peloton: de tussensprint was aanstaande. De 20 punten gingen naar Cort en daarachter was het Wout van Aert, die zijn ploeggenoot Christophe Laporte, Fabio Jakobsen en Peter Sagan voor wist te blijven. En dus vergrootte de Belg zijn voorsprong in de strijd om de groene trui virtueel naar drie punten.

Jakobsen verloor in de laatste bocht flink wat plaatsen en kon zich niet mengen in de strijd om de dagzege. Groenewegen won met een banddikte voorsprong op geletruidrager Van Aert. Jasper Philipsen werd derde, voor Peter Sagan en Jakobsen.

Zo wint een dag na Jakobsen ook Groenewegen een rit in de Tour. Twee jaar naar de dramatische botsing in de Ronde van Polen zijn beide Nederlandse sprinters weer terug aan de top. Voor Groenewegen is het zijn vijfde ritzege in de Ronde van Frankrijk, zijn eerste sinds 2019. ,,Het is een zware tijd geweest”, zei de Amsterdammer.