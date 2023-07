Dylan Groenewegen kijkt na ‘juniorenkoers’ in de Tour de France uit naar Champs-Élysées: ‘Benen voelen goed’

Groenewegen zat goed mee in de grote groep van 36 renners die na de tussensprint wegbleef van het peloton. ,,Na die tussensprint voelde ik wel aan dat Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen wilden doorrijden. We zaten met drie man mee. Met die grote groep weet je dat het daarna springen gaat worden”, verwachtte hij de aanvallen. ,,Er rijden op die klim drie man weg en die bleven ook vooruit. Zij waren de sterksten”, zei hij over de groep met uiteindelijke winnaar Matej Mohoric.



De sprinter is wel tevreden over zijn eigen rijden. ,,Het voelde een beetje als een juniorenkoers”, zei hij. ,,Er is ontzettend hard gereden. Dat zag je al terug in de uitgedunde groep en daar reden we nog eens van weg. Het was wel afzien.”